Ильхам Алиев поздравил Султана Омана по случаю национального праздника
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 15:44
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше Величество,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Омана - постоянного мира, благополучия и процветания".
Azərbaycan Prezidenti Oman sultanını milli bayram münasibətilə təbrik edib
Ilham Aliyev congratulates Sultan of Oman on National Day
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