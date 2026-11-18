Министры экономики и торговли стран ОТГ соберутся в Баку 7 декабря
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 15:55
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В Баку 7 декабря состоится 15-е заседание министров стран Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за экономику и торговлю.
Как сообщает Report, по итогам встречи ожидается принятие совместного коммюнике.
Отметим, что 14-е заседание министров экономики и торговли ОТГ прошло в городе Туркестане в Казахстане.
TDT-nin iqtisadiyyat və ticarət nazirlərinin Bakıda keçiriləcək iclasının tarixi məlum olub
Economy, trade ministers from OTS member states to meet in Baku on December 7
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