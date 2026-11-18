В Баку 7 декабря состоится 15-е заседание министров стран Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за экономику и торговлю.

Как сообщает Report, по итогам встречи ожидается принятие совместного коммюнике.

Отметим, что 14-е заседание министров экономики и торговли ОТГ прошло в городе Туркестане в Казахстане.