TDT-nin iqtisadiyyat və ticarət nazirlərinin Bakıda keçiriləcək iclasının tarixi məlum olub
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 15:44
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Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) iqtisadiyyat və ticarət üzrə məsul nazirlərinin 15-ci iclası Bakıda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, tədbir dekarbın 7-də baş tutacaq.
Toplantının yekunu olaraq Birgə Kommünikenin qəbul edilməsi gözlənilir.
Qeyd edək ki, TDT-nin iqtisadiyyat və ticarət nazirlərinin 14-cü iclası Qazaxıstanın Türküstan şəhərində baş tutub.
Министры экономики и торговли стран ОТГ соберутся в Баку 7 декабря
Economy, trade ministers from OTS member states to meet in Baku on December 7
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