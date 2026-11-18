Евросоюз в следующем году выделит Украине 14,4 млрд евро на беспилотники и боеприпасы.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

По словам еврокомиссара, уже начата работа над первыми планами закупок в рамках кредита на 2027 год. При этом 14,4 млрд евро будет выделено на беспилотники и боеприпасы.

"Чтобы начать финансирование уже с января 2027 года и избежать каких-либо задержек, необходимо принять во внимание, что в структуре потребностей Украины в вооружении доля беспилотников постоянно растет. Если в начале 2026 года она составляла 31%, то, по прогнозам, в 2027 году достигнет 62%. По оценкам украинской стороны, в текущем году российская сторона задействует порядка 10 млн беспилотников, а в следующем году их количество может возрасти до 20 млн", - уточнил он.

Кубилюс также отметил необходимость наращивать производство необходимого Украине вооружения, в том числе на территории ЕС, чтобы "поставки состоялись именно в 2027 году, а не в 2028-м или 2029-м".

"Сегодня Европейская комиссия представила предложения по усилению пакета поддержки Украины за счет дополнительного инструмента объемом 45 млрд евро. Из этой суммы 25 млрд евро будут направлены на оборону в 2027 году. Это чрезвычайно важное решение как с материальной, так и с политической точек зрения. Оно посылает мощный сигнал, в том числе и Путину, о том, что ЕС продолжает поддерживать Украину", – подчеркнул еврокомиссар.