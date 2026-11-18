В Армении оштрафовали трех крупных мобильных операторов около 87,5 млн драмов (почти $241,3 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает комиссия по защите конкуренции.

Речь идет о ЗАО "Вива Армения", ЗАО "Юком" и ОАО "Телеком Армения". Операторы практически одновременно пересмотрели условия сотрудничества с платежно-расчетными организациями - компаниями Telcell, EasyPay, Idram и Fast Shift. Они направили аналогичные предложения с требованием снизить размер комиссионных сборов.

После того, как договориться о новых тарифах не удалось, операторы в одностороннем порядке расторгли договоры с этими компаниями.

По данным Комиссии, целью было продвижение собственных аффилированных платежных систем - Mobidram, UPay и TeamPay. Напомним, что в феврале 2026 года Комиссия применила промежуточную меру, в результате которой были восстановлены прежние договорные отношения, потребители вновь получили возможность пользоваться указанными платежными системами.