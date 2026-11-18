Almaniyanın XİN başçısı Ermənistana gedib
Region
- 18 noyabr, 2026
- 16:37
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Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful Ermənistana gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası bu ölkənin Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, artıq Vadefulun Ermənistanın xarici işlər və beynəlxalq ticarət naziri Ararat Mirzoyanla söhbəti baş tutub.
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