Глава МИД Армении примет участие в заседании ГА ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в заседании высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в заседании высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Он отметил, что глава внешнеполитического ведомства проведет с 19 сентября свыше 30 встреч с министрами иностранных дел государств-партнеров и высокопоставленными должностными лицами международных организаций.

Отметим, что неделя высокого уровня в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября в США.