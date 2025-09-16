Глава МИД Армении посетит Нидерланды с рабочим визитом
- 16 сентября, 2025
- 19:34
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17–18 сентября совершит рабочий визит в Нидерланды.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Согласно его данным, в рамках визита Мирзоян примет участие в мероприятии в Гааге, посвященном присоединению Армении к Постоянной палате третейского суда.
Запланирована встреча главы армянского МИД с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Вилом, а также другими официальными лицами.
