Глава МИД Армении посетит Нидерланды с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17–18 сентября совершит рабочий визит в Нидерланды.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Согласно его данным, в рамках визита Мирзоян примет участие в мероприятии в Гааге, посвященном присоединению Армении к Постоянной палате третейского суда.

Запланирована встреча главы армянского МИД с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Вилом, а также другими официальными лицами.