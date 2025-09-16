Глава МИД Армении посетит Нидерланды с рабочим визитом

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17–18 сентября совершит рабочий визит в Нидерланды.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

    Согласно его данным, в рамках визита Мирзоян примет участие в мероприятии в Гааге, посвященном присоединению Армении к Постоянной палате третейского суда.

    Запланирована встреча главы армянского МИД с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Вилом, а также другими официальными лицами.

    Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcək

