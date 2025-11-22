Глава МИД Армении подал в суд на экс-директора музея

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подал в суд на экс-директора одного из музеев, доктора исторических наук Айка Демояна из-за заявлений о деле о пропавших книгах.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает портал судебной информации Datalex.

Поводом стали высказывания Демояна в интервью Armlur TV, где он назвал имена предполагаемых причастных к исчезновению книг. Демоян утверждал, что в 2004 году во время ремонта из музея пропали 19 ценных книг и что в рамках расследования 2007 года были допрошены тогдашние аспиранты музея - Арарат Мирзоян и депутат "Гражданского договора" Владимир Варданян. Также он говорил, что Мирзоян пытался переложить ответственность на сотрудницу музея.

Мирзоян потребовал публичного опровержения и компенсации в размере 3 млн драмов ($7,8 тыс.), а также возмещения 200 тыс. драмов госпошлины.