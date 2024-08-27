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Глава МАГАТЭ: На Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

Глава МАГАТЭ: На Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента.
В регионе
27 августа 2024 г. 16:30
Глава МАГАТЭ: На Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе своего визита в город Курчатов, где находится Курская АЭС.

Гросси сообщил, что проанализирует с российскими экспертами вопрос, как можно избежать ядерного инцидента.

"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты [Курской атомной] станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак", - цитирует Гросси информагентство ТАСС.

Гросси также заявил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и вопрос расширения присутствия МАГАТЭ на Украине.

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Версия на английском языке IAEA chief: Risk of nuclear incident at Kursk nuke plant
Версия на азербайджанском языке Rafael Qrossi: Kursk AES-də nüvə insidenti baş verə bilər

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