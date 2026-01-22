Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер Другие страны

Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове Другие страны

Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросы В регионе

Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директора Другие страны

Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67 Другие страны

Папоян заявил о снижении цен на бензин после импорта топлива из Азербайджана В регионе

ООН высоко оценивает "Совет мира" по Газе Другие страны

Казахстан вступил в Совет мира без взноса В регионе