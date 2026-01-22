Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросы

    В регионе
    22 января, 2026
    23:17
    Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросы

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Турции (ВС) Сельчук Байрактароглу встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США Дэном Кейном.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецких ВС.

    На встрече, проведенной в рамках заседания начальников генштабов Военного комитета НАТО, обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.

