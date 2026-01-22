Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросы
В регионе
- 22 января, 2026
- 23:17
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Турции (ВС) Сельчук Байрактароглу встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США Дэном Кейном.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецких ВС.
На встрече, проведенной в рамках заседания начальников генштабов Военного комитета НАТО, обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.
📍Brüksel/Belçika— TSK (@TSKGnkur) January 22, 2026
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.… pic.twitter.com/EDnQIGO2Z3
Последние новости
23:46
Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкерДругие страны
23:33
Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на островеДругие страны
23:17
Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросыВ регионе
23:04
Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директораДругие страны
23:00
Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67Другие страны
22:44
Папоян заявил о снижении цен на бензин после импорта топлива из АзербайджанаВ регионе
22:25
ООН высоко оценивает "Совет мира" по ГазеДругие страны
22:21
Казахстан вступил в Совет мира без взносаВ регионе
22:15
Фото