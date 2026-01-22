Türkiyə SQ-nin Baş Qərargah rəisi amerikalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib
- 22 yanvar, 2026
- 21:54
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin (SQ) Baş Qərargah rəisi Selçuk Bayraktaroğlu ABŞ-dən olan həmkarı Den Keyn ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi "X" hesabında məlumat yayıb.
NATO Hərbi Komitəsinin Baş Qərargah Rəisləri Toplantısı çərçivəsində keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilib.
📍Brüksel/Belçika— TSK (@TSKGnkur) January 22, 2026
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.… pic.twitter.com/EDnQIGO2Z3
