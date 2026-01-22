İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Türkiyə SQ-nin Baş Qərargah rəisi amerikalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib

    • 22 yanvar, 2026
    Türkiyə SQ-nin Baş Qərargah rəisi amerikalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin (SQ) Baş Qərargah rəisi Selçuk Bayraktaroğlu ABŞ-dən olan həmkarı Den Keyn ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi "X" hesabında məlumat yayıb.

    NATO Hərbi Komitəsinin Baş Qərargah Rəisləri Toplantısı çərçivəsində keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilib.

    Selçuk Bayraktaroğlu Den Keyn NATO

