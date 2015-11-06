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    Глава Европарламента совершит первый официальный визит в Иран

    В Тегеране обсудят вопрос активизации диалога между ЕС и Ираном

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц совершит 7 ноября свой первый официальный визит в Тегеран, в ходе которого обсудит с властями Ирана активизацию двустороннего диалога.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЕП.

    "Председатель Мартин Шульц в субботу отправится в Иран, чтобы активизировать диалог между ЕС и этой страной", - говорится в заявлении ведомства.

    В ходе визита Шульц проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также представителями гражданского общества.

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