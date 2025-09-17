Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Глава Европарламента находится с визитом в Киеве

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 11:06
    Глава Европарламента находится с визитом в Киеве

    Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в столицу Украины.   Как передает Report, об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на  диписточники.   "Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев", - сообщил источник.   Ожидается, что в рамках визита Метсолы выступит в Верховной раде.

    Европарламент Роберта Метсола Украина Верховная рада
    Avropa Parlamentinin sədri Kiyevdə səfərdədir
    European Parliament head arrives in Kyiv

    Последние новости

    12:02

    Вносятся изменения в Гражданский и Торговый Морской кодексы, а также два закона о транспорте ОСТАВИТЬ

    Инфраструктура
    11:57

    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    11:56

    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    11:50

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    11:49

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    11:43

    Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

    Финансы
    11:41

    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    11:39

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

    Другие страны
    11:37

    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    Лента новостей