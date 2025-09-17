Глава Европарламента находится с визитом в Киеве
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в столицу Украины. Как передает Report, об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на диписточники. "Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев", - сообщил источник. Ожидается, что в рамках визита Метсолы выступит в Верховной раде.
