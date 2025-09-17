İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Avropa Parlamentinin sədri Kiyevdə səfərdədir

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:11
    Avropa Parlamentinin sədri Kiyevdə səfərdədir

    Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib.  

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna "İctimai" televiziya kanalı diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola Kiyevə gəlib", - mənbə bildirib.  

    R.Metsolanın səfəri çərçivəsində Ali Radada çıxış edəcəyi gözlənilir.

    Roberta Metsola Ukrayna səfər Avropa Parlamenti
    Глава Европарламента находится с визитом в Киеве
    European Parliament head arrives in Kyiv

