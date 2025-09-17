Avropa Parlamentinin sədri Kiyevdə səfərdədir
- 17 sentyabr, 2025
- 11:11
Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna "İctimai" televiziya kanalı diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola Kiyevə gəlib", - mənbə bildirib.
R.Metsolanın səfəri çərçivəsində Ali Radada çıxış edəcəyi gözlənilir.
