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Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы

Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы Ситуация в Дагестане спокойная, все службы, обеспечивающие безопасность, работают как часы.
В регионе
24 июня 2023 г. 11:29
Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы

Ситуация в Дагестане спокойная, все службы, обеспечивающие безопасность, работают как часы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в субботу глава Дагестана Сергей Меликов.

"На постоянной связи с коллегами. Дополнительных мер пока не требуется, но мы к ним готовы и будем незамедлительно реагировать в случае необходимости. Пока прошу по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО", - написал он в своем телеграмм-канале.

Меликов также призвал дагестанцев доверять только проверенным и официальным источникам.

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Версия на английском языке Head of Dagestan urges locals to refrain from traveling to other Russian regions
Версия на азербайджанском языке Dağıstan rəhbəri yerli sakinləri başqa regionlara səfərlərdən çəkinməyə çağırıb

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