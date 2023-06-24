Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы

Ситуация в Дагестане спокойная, все службы, обеспечивающие безопасность, работают как часы.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в субботу глава Дагестана Сергей Меликов.
"На постоянной связи с коллегами. Дополнительных мер пока не требуется, но мы к ним готовы и будем незамедлительно реагировать в случае необходимости. Пока прошу по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО", - написал он в своем телеграмм-канале.
Меликов также призвал дагестанцев доверять только проверенным и официальным источникам.