    Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций

    В регионе
    • 09 сентября, 2025
    • 12:27
    Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций

    Армения в случае подписания мирного соглашения с Азербайджаном сможет обеспечить значительный приток иностранных инвестиций в собственную экономику.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Центрального банка Армении Мартин Галстян, выступая на заседании Национального собрания.

    "Сигналы и отклики, полученные от международных партнеров относительно мирного процесса [между Азербайджаном и Арменией], весьма позитивны….(…)…Если мирное соглашение будет подписано, Армения сможет существенно снизить существующие риски и обеспечить значительный приток иностранных инвестиций", - отметил Галстян.

    Глава Центробанка не исключил, что в связи с этим могут быть пересмотрены показатели экономического роста Армении.

    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq
    Central Bank Governor Galstyan: Peace treaty with Azerbaijan to provide Armenia with significant inflow of investments

