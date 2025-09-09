Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций
В регионе
- 09 сентября, 2025
- 12:27
Армения в случае подписания мирного соглашения с Азербайджаном сможет обеспечить значительный приток иностранных инвестиций в собственную экономику.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Центрального банка Армении Мартин Галстян, выступая на заседании Национального собрания.
"Сигналы и отклики, полученные от международных партнеров относительно мирного процесса [между Азербайджаном и Арменией], весьма позитивны….(…)…Если мирное соглашение будет подписано, Армения сможет существенно снизить существующие риски и обеспечить значительный приток иностранных инвестиций", - отметил Галстян.
Глава Центробанка не исключил, что в связи с этим могут быть пересмотрены показатели экономического роста Армении.
Последние новости
12:59
Депутат: Вашингтонские договоренности открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношенийВнутренняя политика
12:58
В Саатлы задержана подозреваемая в культивации коноплиПроисшествия
12:55
Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничестваИнфраструктура
12:50
Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНОМилли Меджлис
12:40
Фото
Видео
В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работыИнфраструктура
12:39
Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторыПроисшествия
12:35
Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГРелигия
12:33
Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этапВнутренняя политика
12:28
Фото