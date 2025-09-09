Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций

Армения в случае подписания мирного соглашения с Азербайджаном сможет обеспечить значительный приток иностранных инвестиций в собственную экономику.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Центрального банка Армении Мартин Галстян, выступая на заседании Национального собрания.

"Сигналы и отклики, полученные от международных партнеров относительно мирного процесса [между Азербайджаном и Арменией], весьма позитивны….(…)…Если мирное соглашение будет подписано, Армения сможет существенно снизить существующие риски и обеспечить значительный приток иностранных инвестиций", - отметил Галстян.

Глава Центробанка не исключил, что в связи с этим могут быть пересмотрены показатели экономического роста Армении.