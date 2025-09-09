İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalandığı təqdirdə öz iqtisadiyyatına əhəmiyyətli xarici investisiya axınını təmin edə biləcək.

    "Report"un erməni KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ermənistan Mərkəzi Bankının rəhbəri Martin Qalstyan parlamentdəki çıxışında bildirib.

    "Sülh prosesi ilə bağlı beynəlxalq tərəfdaşlardan alınan siqnallar və cavablar çox müsbətdir. Əgər sülh sazişi imzalanarsa, Ermənistan mövcud riskləri əhəmiyyətli dərəcədə azalda və xarici investisiyaların əhəmiyyətli axınını təmin edə bilər", - M.Qalstyan qeyd edib.

    Mərkəzi Bankın rəhbəri bununla əlaqədar Ermənistanın iqtisadi artım göstəricilərinin yenidən nəzərdən keçirilə biləcəyini istisna etməyib.

    Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций
    Central Bank Governor Galstyan: Peace treaty with Azerbaijan to provide Armenia with significant inflow of investments

