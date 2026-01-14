Азербайджан передал Армении 4 осужденных

Азербайджан передал армянской стороне Геворга Суджяна, Давида Давтяна, Вигена Эулджекчяна и Вагифа Хачатряна.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Передача прошла на азербайджано-армянской границе - на мосту Хакари.

Пашинян уточнил, что у Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Вигена Эулджекджяна, по предварительным данным, нет проблем со здоровьем. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна предварительно оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что данный процесс также является одним из практических результатов мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что задержанный в 2020 году Виген Эулджекчян был наемником, прибывшим из Ливана в Карабах для участия в боевых действиях на стороне Армении. В 2021 году решением Бакинского военного суда Эулджекчян был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Давид Давтян и Геворг Суджян были задержаны в 2020 году. Им были предъявлены обвинения по статье 276 Уголовного кодекса Азербайджана (шпионаж). В 2021 году Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил обоих к 15 годам лишения свободы.

Вагиф Хачатрян также обвинялся в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований. В 2023 году он был задержан в Лачыне и в том же году решением Бакинского военного суда был приговорен к 15 годам лишения свободы.