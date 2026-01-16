Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви
Бывший примас Масяцотнской епархии Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви, требуя восстановить его в должности.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Геворг Сароян подал иск, в котором требует признать недействительным свое увольнение с должности примаса Масяцотнской епархии и восстановить его в должности.
Заявление было подано 15 января в Армавирский областной суд первой инстанции и подписано судьей Эдгаром Ованнисяном.
Напомним, что указом Патриарха Католикоса всех армян Карекина II Геворг Сароян был отстранен от должности предстоятеля Масяцотнской епархии. Причинами отстранения стали злоупотребление служебным положением, неисполнение обязанностей, а также применение давления в отношении духовенства епархии.