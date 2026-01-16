Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 11:00
    Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви

    Бывший примас Масяцотнской епархии Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви, требуя восстановить его в должности.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Геворг Сароян подал иск, в котором требует признать недействительным свое увольнение с должности примаса Масяцотнской епархии и восстановить его в должности.

    Заявление было подано 15 января в Армавирский областной суд первой инстанции и подписано судьей Эдгаром Ованнисяном.

    Напомним, что указом Патриарха Католикоса всех армян Карекина II Геворг Сароян был отстранен от должности предстоятеля Масяцотнской епархии. Причинами отстранения стали злоупотребление служебным положением, неисполнение обязанностей, а также применение давления в отношении духовенства епархии.

    Армения армянская апостолькая церковь ААЦ Геворг Сароян архиепископ суд судебный иск
    Erməni Apostol Kilsəsi məhkəməyə verilib

    Последние новости

    11:13

    В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам защиты прав детей и гендерного равенства

    Милли Меджлис
    11:11

    В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головой

    Другие страны
    11:11

    Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

    Внешняя политика
    11:06

    Трамп и Фицо проведут встречу 17 января во Флориде

    Другие страны
    11:03

    Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

    Внешняя политика
    11:00

    Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви

    В регионе
    10:56

    Rabitəbank обнародовал финансовое положение

    Финансы
    10:36

    Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана снизилась примерно на 43%

    Финансы
    10:32

    SOCAR начал поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию

    Энергетика
    Лента новостей