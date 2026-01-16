Erməni Apostol Kilsəsi məhkəməyə verilib
Region
- 16 yanvar, 2026
- 11:13
Masyatsotn yeparxiyasının başçısı Gevorq Saroyan Erməni Apostol Kilsəsinə qarşı iddia qaldırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
O, Masyatsotn yeparxiyasının başçısı vəzifəsindən azad edilməsinin etibarsız sayılması və vəzifəsinə bərpa edilməsini tələb edir.
Ərizə yanvarın 15-də Armavir vilayətinin birinci instansiya məhkəməsinə təqdim edilib və hakim Edqar Ovannisyan tərəfindən imzalanıb.
Xatırladaq ki, bütün ermənilərin katolikosu Patriarx II Qareginin fərmanı ilə Gevorq Saroyan Masyatsotn yeparxiyasının başçısı vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Bunun səbəbləri arasında vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifələrini yerinə yetirməmə, həmçinin ruhanilərə təzyiq göstərilməsi yer alıb.
