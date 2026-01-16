İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Erməni Apostol Kilsəsi məhkəməyə verilib

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 11:13
    Erməni Apostol Kilsəsi məhkəməyə verilib

    Masyatsotn yeparxiyasının başçısı Gevorq Saroyan Erməni Apostol Kilsəsinə qarşı iddia qaldırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    O, Masyatsotn yeparxiyasının başçısı vəzifəsindən azad edilməsinin etibarsız sayılması və vəzifəsinə bərpa edilməsini tələb edir.

    Ərizə yanvarın 15-də Armavir vilayətinin birinci instansiya məhkəməsinə təqdim edilib və hakim Edqar Ovannisyan tərəfindən imzalanıb.

    Xatırladaq ki, bütün ermənilərin katolikosu Patriarx II Qareginin fərmanı ilə Gevorq Saroyan Masyatsotn yeparxiyasının başçısı vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Bunun səbəbləri arasında vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifələrini yerinə yetirməmə, həmçinin ruhanilərə təzyiq göstərilməsi yer alıb.

    Erməni Apostol Kilsəsi Məhkəmə
    Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви

    Son xəbərlər

    12:04

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 30 %-ə yaxın artıb

    İKT
    12:01

    Milli Qəhrəmanın qızı: Atamın evdə müalicəsi mümkün deyildi

    Daxili siyasət
    11:59

    Azərbaycan Ukraynaya xiyar satışından qazancını 2,5 dəfə artırıb

    ASK
    11:57

    Nazir: Hindistanda azlıqların hüquqları sistematik şəkildə pozulur

    Xarici siyasət
    11:42

    Döyüş yoldaşı: Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin dəfn xərclərini dövlət qarşılayıb

    Daxili siyasət
    11:28

    Azərbaycan millisinin futbolçusu klubundan ayrılıb

    Futbol
    11:28

    Azərbaycan Nəşriyyatının binası fevralın 1-dən istismarını dayandırır - RƏSMİ

    Media
    11:25

    Tramp və Fitso Floridada görüşəcək

    Digər ölkələr
    11:22
    Video

    ASCO bərə ilə avtomobil daşımalarında son 5 ilin rekordunu yeniləyib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti