    Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 13:55
    Федеральное министерство экономики и энергетики Германии объявило о выделении через Банк развития KfW 100 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министерство.

    Эти средства являются дополнительными к 60 млн евро, о которых уже было объявлено в этом году. Они поступают в Фонд энергетической поддержки (Ukraine Energy Support Fund, UESF) Энергетического сообщества, в который с 2022 года также вносят средства многочисленные другие международные доноры.

    С учетом других доноров, с февраля 2022 года для энергетического фонда, из которого Украина финансирует запасные части и оборудование для энергетической инфраструктуры, разрушенной Россией, было собрано более 1,3 млрд евро. Германия является крупнейшим донором фонда.

