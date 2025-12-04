Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaq
Region
- 04 dekabr, 2025
- 15:07
Almaniyanın Federal İqtisadiyyat və Energetika Nazirliyi KfW İnkişaf Bankı vasitəsi ilə Ukraynanın energetika infrastrukturuna 100 milyon avro ayıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i nazirliyə istinadən xəbər verib.
Ayrılacaq vəsait bu il ayrılan 60 milyon avroya əlavədir. Bu vəsait Enerji birliyinin energetika dəstəyi fondunun hesabına (Ukraine Energy Support Fund, UESF) daxil olacaq.
2022-ci ilin fevral ayından fonda 1,3 milyard avrodan çox vəsait yığılıb. Ukraynanın energetika infrastrukturunun bərpasını təmin edən Fondun əsas donoru Almaniyadır.
Son xəbərlər
15:25
Foto
Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:24
İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcəkDigər ölkələr
15:23
"AzerGold"un Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənibSənaye
15:19
EIB Bakı metrosunun modernləşdirilməsi layihəsinin 50 %-nə qədərini maliyyələşdirməyə hazırdır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
15:16
Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası dekabrın 8-də keçiriləcəkDigər ölkələr
15:16
Foto
Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edibEnergetika
15:15
Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edibDigər ölkələr
15:07
Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaqRegion
15:01
Foto