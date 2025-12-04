İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaq

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:07
    Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaq

    Almaniyanın Federal İqtisadiyyat və Energetika Nazirliyi KfW İnkişaf Bankı vasitəsi ilə Ukraynanın energetika infrastrukturuna 100 milyon avro ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i nazirliyə istinadən xəbər verib.

    Ayrılacaq vəsait bu il ayrılan 60 milyon avroya əlavədir. Bu vəsait Enerji birliyinin energetika dəstəyi fondunun hesabına (Ukraine Energy Support Fund, UESF) daxil olacaq.

    2022-ci ilin fevral ayından fonda 1,3 milyard avrodan çox vəsait yığılıb. Ukraynanın energetika infrastrukturunun bərpasını təmin edən Fondun əsas donoru Almaniyadır.

    Almaniya Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры

    Son xəbərlər

    15:25
    Foto

    Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:24

    İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:23

    "AzerGold"un Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənib

    Sənaye
    15:19

    EIB Bakı metrosunun modernləşdirilməsi layihəsinin 50 %-nə qədərini maliyyələşdirməyə hazırdır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    15:16

    Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası dekabrın 8-də keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:16
    Foto

    Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edib

    Energetika
    15:15

    Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edib

    Digər ölkələr
    15:07

    Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaq

    Region
    15:01
    Foto

    Hesablama Palatası İslam İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq edəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti