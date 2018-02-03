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    Германия предоставила политубежище организатору переворота в Турции

    Речь идет о начальнике военной академии Анкары полковнике Ильхами Полат

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Власти Германии предоставили политическое убежище четырем турецким военачальникам, в число которых вошел и предполагаемый организатор военного переворота в Турции в 2016 году.

    Как пишет журнал Spiegel, речь идет о начальнике военной академии Анкары полковнике Ильхами Полате, передает Report.   

    Турция ранее предъявила Полате обвинения в государственной измене и связях с террористической организацией.

    Попытка госпереворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Погибли более 240 турецких граждан.

    Ранее сообщалось, что турецкий парламент продлил режим чрезвычайного положения в стране до 19 апреля. 

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