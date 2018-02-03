Германия предоставила политубежище организатору переворота в Турции

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Власти Германии предоставили политическое убежище четырем турецким военачальникам, в число которых вошел и предполагаемый организатор военного переворота в Турции в 2016 году.

Как пишет журнал Spiegel, речь идет о начальнике военной академии Анкары полковнике Ильхами Полате, передает Report.

Турция ранее предъявила Полате обвинения в государственной измене и связях с террористической организацией.

Попытка госпереворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Погибли более 240 турецких граждан.

Ранее сообщалось, что турецкий парламент продлил режим чрезвычайного положения в стране до 19 апреля.