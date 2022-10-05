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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 61 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 61 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 61 тыс. человек.
В регионе
5 октября 2022 г. 10:28
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 61 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 61 тыс. человек.

Об этом передает Report cо ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

На 5 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 435 (+11), боевые бронированные машины - 5 038 (+20), артиллерийские системы - 1 414 (+7), РСЗО - 341 (+1), средства ПВО - 177, самолеты - 266, вертолеты - 232 (+4), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 032 (+4), крылатые ракеты - 246, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 841 (+18), специальная техника - 132 (+1).

"Наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях", - сказано в сообщении ВСУ.

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