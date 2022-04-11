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Генштаб ВСУ: Потери российских войск в живой силе достигли почти 19,5 тысяч

Генштаб ВСУ: Потери российских войск в живой силе достигли почти 19,5 тысяч Общие потери в живой силе российских вооруженных сил в результате боевых действий в Украине составили около 19 500 человек погибшими, раненными и попавшими в плен.
В регионе
11 апреля 2022 г. 10:58
Генштаб ВСУ: Потери российских войск в живой силе достигли почти 19,5 тысяч

Общие потери в живой силе российских вооруженных сил в результате боевых действий в Украине составили около 19 500 человек погибшими, раненными и попавшими в плен.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба вооруженных сил Украины.

По сведениям Генштаба ВСУ противник потерял 725 танков, 1923 бронемашины, 347 артиллерийских систем, 111 РСЗО, 55 средств ПВО, 154 самолета, 137 вертолетов, 1 тыс. 387 единиц автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 76 цистерн с ГСМ, 119 БПЛА оперативно-тактического уровня, 25 единиц спецтехники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как известно, Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Russia's losses reach 19,500
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın canlı qüvvə itkiləri 19 500-ə çatıb"

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