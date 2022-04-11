Генштаб ВСУ: Потери российских войск в живой силе достигли почти 19,5 тысяч

Общие потери в живой силе российских вооруженных сил в результате боевых действий в Украине составили около 19 500 человек погибшими, раненными и попавшими в плен.

Общие потери в живой силе российских вооруженных сил в результате боевых действий в Украине составили около 19 500 человек погибшими, раненными и попавшими в плен.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба вооруженных сил Украины.

По сведениям Генштаба ВСУ противник потерял 725 танков, 1923 бронемашины, 347 артиллерийских систем, 111 РСЗО, 55 средств ПВО, 154 самолета, 137 вертолетов, 1 тыс. 387 единиц автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 76 цистерн с ГСМ, 119 БПЛА оперативно-тактического уровня, 25 единиц спецтехники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как известно, Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля.