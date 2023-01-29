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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 126 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 126 тыс. человек Украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 126 160 военных.
В регионе
29 января 2023 г. 11:10
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 126 тыс. человек

Украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 126 160 военных.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ ориентировочно составили:

- личного состава 126 160 (+650) человек ликвидировано,

- танков - 3 197 (+8) ед,

- боевых бронированных машин - 6 366 (+22) ед,

- артиллерийских систем - 2 195 (+7) ед,

- РСЗО - 453 (+0) ед,

- средств ПВО - 221 (+0) ед,

- самолетов - 293 (+0) ед,

- вертолетов - 284 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 947 (+0),

- крылатых ракет – 796 (+0),

- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 5 037 (+10) ед,

- специальной техники - 199 (+0).

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Версия на английском языке Ukraine says Russia's casualties exceed 126,000
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynada itkilərinin sayı 126 mini ötüb

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