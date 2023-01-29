Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 126 тыс. человек

Украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 126 160 военных.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери ВС РФ ориентировочно составили:
- личного состава 126 160 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3 197 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6 366 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 2 195 (+7) ед,
- РСЗО - 453 (+0) ед,
- средств ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 947 (+0),
- крылатых ракет – 796 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 037 (+10) ед,
- специальной техники - 199 (+0).