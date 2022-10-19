Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 66,28 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 430 российских военнослужащих. С начала полномасштабных боевых действий в Украине потери ВС России составили 66 280 человек.

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 430 российских военнослужащих. С начала полномасштабных боевых действий в Украине потери ВС России составили 66 280 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 19 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 554 (+6) ед., боевые бронированные машины - 5 235 (+16), артиллерийские системы - 1 637 (+15), РСЗО - 372, средства ПВО - 189 (+1), самолеты - 269 (+1), вертолеты - 242, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 286 (+10), крылатые ракеты - 323 (+5), корабли /катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 3 999 (+14), специальная техника - 146 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях", - сказано в сообщении.