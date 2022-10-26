Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 68,9 тыс. человек

ВС Украины за сутки ликвидировали 480 российских военнослужащих. Всего с начала боевых действий потери ВС России составили 68 900 человек .
Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
На 26 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 628 (+17) ед., боевые бронированные машины - 5 351 (+30), артиллерийские системы - 1 686 (+12), РСЗО - 379 (+2), средства ПВО - 192 (+2), самолеты - 271, вертолеты - 248, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 379 (+7), крылатые ракеты - 350, корабли /катера/ - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 076 (+22), специальная техника - 149.