Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 68,9 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 68,9 тыс. человек

ВС Украины за сутки ликвидировали 480 российских военнослужащих. Всего с начала боевых действий потери ВС России составили 68 900 человек .

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