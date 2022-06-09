Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 31,7 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 31,7 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 700 российских военнослужащих.

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С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 700 российских военнослужащих. Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины. На 9 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 398, боевые бронированные машины - 3 438, артиллерийские системы - 711, РСЗО - 213, средства ПВО - 96, самолеты - 212, вертолеты - 178, БПЛА оперативно-тактического уровня - 562, крылатые ракеты - 125, корабли/катера - 13, специальная техника - ​53. "Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутовском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Ukrainian General Staff discloses losses of Russian Army