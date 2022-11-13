Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. В общей сложности Россия потеряла за время полномасштабной войны уже 80 860 своих военных.
Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 80 860 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 2 840
- боевых бронированных машин - 5 742
- артиллерийских систем - 1 837
- РСЗО - 393
- средства ПВО - 206
- самолетов - 278 (+0)
- вертолетов - 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 507
- крылатые ракеты - 399
- корабли /катера - 16
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 295
- специальная техника -160(+0).