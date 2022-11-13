Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. В общей сложности Россия потеряла за время полномасштабной войны уже 80 860 своих военных.

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. В общей сложности Россия потеряла за время полномасштабной войны уже 80 860 своих военных.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника ориентировочно составили:

- личного состава - около 80 860 (+650) человек ликвидировано,

- танков - 2 840

- боевых бронированных машин - 5 742

- артиллерийских систем - 1 837

- РСЗО - 393

- средства ПВО - 206

- самолетов - 278 (+0)

- вертолетов - 261 (+0)

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 507

- крылатые ракеты - 399

- корабли /катера - 16

- автомобильной техники и автоцистерн - 4 295

- специальная техника -160(+0).