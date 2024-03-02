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Генсек ОТГ встретился с министром иностранных дел Казахстана

Генсек ОТГ встретился с министром иностранных дел Казахстана Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нурлеу в рамках III Анталийского дипломатического форума.
В регионе
2 марта 2024 г. 01:32
Генсек ОТГ встретился с министром иностранных дел Казахстана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нурлеу в рамках III Анталийского дипломатического форума.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации в социальной сети Х.

"Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках III Анталийского дипломатического форума. Стороны обменялись мнениями по итогам Х Саммита организации, состоявшегося в Астане, и обсудили работу, которую предстоит провести в рамках ОТГ", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что 3 ноября в столице Казахстана Астане прошел Х саммит ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi Qazaxıstanın XİN başçısı ilə Zirvə görüşünün yekunlarını müzakirə edib

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