Генсек ООН рассчитывает на привлечение к ответственности организаторов теракта в Анкаре

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун рассчитывает на то, что лица, причастные к осуществлению теракта в Анкаре будут привлечены к ответственности, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Генсек рассчитывает, что исполнители этого теракта будут быстро привлечены к ответственности», — сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается также, что генсек осудил террористическую атаку, унесшую жизни 86 человек.

В субботу, 10 октября, в Анкаре прогремели два взрыва перед началом мирной демонстрации за прекращение боевых действий между турецкими властями и курдами. По последним данным, в ходе инцидента погибли 86 человек, еще 126 участников шествия получили ранения.