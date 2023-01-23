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Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите

Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири прибыл в Узбекистан. В Ташкенте он примет участие в предстоящем во вторник саммите министров иностранных дел ОЭС.
В регионе
23 января 2023 г. 11:34
Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири прибыл в Узбекистан. В Ташкенте он примет участие в предстоящем во вторник саммите министров иностранных дел ОЭС.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает МИД Узбекистана.

В первый день визита Хусрав Нозири встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.

"В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы многопланового сотрудничества Узбекистана с ОЭС. Состоялся обмен мнениями по развитию региональной кооперации в рамках ОЭС и повышению ее авторитета на мировой арене", - сообщили в пресс-службе.

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