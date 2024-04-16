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Генсек ОДКБ: Армения существенно сократила объем своей деятельности в организации

Генсек ОДКБ: Армения существенно сократила объем своей деятельности в организации Армения существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
16 апреля 2024 г. 15:58
Генсек ОДКБ: Армения существенно сократила объем своей деятельности в организации

Армения существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает российское бюро Report, об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в интервью NEWS.ru.

"Понятие "заморозка" относительно членства Армении в ОДБК не отражено в документах организации, поэтому не будем его использовать применительно к сложившейся ситуации. Армения действительно существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена организации, но, тем не менее, работа продолжается, все вопросы, включенные в повестку Секретариата, обсуждаются в рабочем порядке. Ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего, для полноценного планирования", - заявил он.

Тасмагамбетов отметил, что аналитики отмечают тенденцию к обострению ситуации на Южном Кавказе: "Очевидно, что такие риски существуют. Поэтому большая ответственность лежит на политическом руководстве стран региона прежде всего перед своими народами. Секретариат ОДКБ, в свою очередь, всегда готов решать задачи по обеспечению безопасности в регионе в соответствии с целями организации, подписанными документами и озвученными инициативами, о чем неоднократно заявлялось".

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Версия на английском языке CSTO Secretary General: Armenia has significantly reduced scope of its activities in organization
Версия на азербайджанском языке KTMT-nin Baş katibi: Ermənistan təşkilatda fəaliyyət dairəsini xeyli azaldıb

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