Генсек ОДКБ: Армения существенно сократила объем своей деятельности в организации

Армения существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает российское бюро Report, об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в интервью NEWS.ru.

"Понятие "заморозка" относительно членства Армении в ОДБК не отражено в документах организации, поэтому не будем его использовать применительно к сложившейся ситуации. Армения действительно существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена организации, но, тем не менее, работа продолжается, все вопросы, включенные в повестку Секретариата, обсуждаются в рабочем порядке. Ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего, для полноценного планирования", - заявил он.

Тасмагамбетов отметил, что аналитики отмечают тенденцию к обострению ситуации на Южном Кавказе: "Очевидно, что такие риски существуют. Поэтому большая ответственность лежит на политическом руководстве стран региона прежде всего перед своими народами. Секретариат ОДКБ, в свою очередь, всегда готов решать задачи по обеспечению безопасности в регионе в соответствии с целями организации, подписанными документами и озвученными инициативами, о чем неоднократно заявлялось".