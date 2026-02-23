Генпрокуроры Азербайджана и Грузии обсудили вопросы борьбы с преступностью
- 23 февраля, 2026
- 15:22
В Тбилиси обсуждено сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, делегация под руководством генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева посетила Тбилиси с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе.
В рамках визита К.Алиев провел встречу в посольстве Азербайджана в Грузии. На встречах обсуждались вопросы расширения сотрудничества между правоохранительными органами двух стран и перспективы совместной деятельности в сфере борьбы с преступностью.
Затем в Генеральной прокуратуре Грузии состоялась двусторонняя встреча между представителями правоохранительных органов Азербайджана и Грузии. В ходе встречи генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе выразил удовлетворение развитием связей между ведомствами двух стран и подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества.
Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в сфере совместной борьбы с различными формами преступности, а также по вопросам экстрадиции и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Состоялся обмен мнениями относительно развития практического сотрудничества между ведомствами. Было отмечено, что сотрудничество в правовой сфере внесет вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами.
Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.