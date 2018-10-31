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    Генпрокуратура Стамбула: Кашикчи был задушен, его тело было расчленено и уничтожено

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Журналист Джемаль Кашикчи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии, его тело было расчленено и уничтожено. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Генеральной прокуратуры Стамбула.

    "Кашикчи стал жертвой спланированного убийства, его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили", - отметили в ведомстве.

    Кроме того, по утверждениям турецкой стороны, "переговоры прокуратур Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства Кашикчи не принесли результатов".

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