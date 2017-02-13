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    Генпрокуратура Кыргызстана проведет проверку касательно информации об имуществе Атамбаева на Кипре

    Генпрокуратуре поручено принять все предусмотренные законодательством меры и проинформировать о них общественность

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре провести проверку по заявлению депутата Омурбека Текебаев об имуществе главы государства на Кипре. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявили в  пресс-службе президента. 

    По информации пресс-службы, некоторые СМИ опубликовали заявление лидера фракции "Ата Мекен" о том, что он якобы нашел на Кипре материалы, касающиеся имущества президента. 

    Генпрокуратуре поручено принять все предусмотренные законодательством меры и проинформировать о них общественность и главу государства.

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