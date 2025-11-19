Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-мэра Еревана более $5 млн

Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-мэра Еревана, депутата Тарона Маркаряна более $5 млн.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего градоначальника и связанных с ним лиц недвижимость и денежные средства на сумму 2 млрд драмов ($5,2 млн) в рамках иска о конфискации незаконного имущества. На имущество Маркаряна наложен арест", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что 8 сентября в суд отправлены также материалы по уголовному производству в отношении Маркаряна. Экс-мэр Еревана и экс-главы Комитета по управлению госимуществом Армана Саакяна обвиняются в присвоении земельных участков в Ереване. Маркарян и Саакян занимали должности в 2011-18 годах.