    Ermənistan Baş Prokurorluğu İrəvanın sabiq merindən 5,2 milyon dollar məbləğində vəsaitin müsadirəsini tələb edir

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 13:18
    Ermənistan Baş Prokurorluğu İrəvanın sabiq merindən 5,2 milyon dollar məbləğində vəsaitin müsadirəsini tələb edir

    Ermənistan Baş Prokurorluğu İrəvanın keçmiş meri, deputat Taron Markaryandan 5 milyon dollardan çox məbləğdə vəsaitin müsadirə edilməsini tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Baş Prokurorluğa istinadən bildirir.

    "Baş Prokurorluq sabiq merdən və onunla əlaqəli şəxslərdən 2 milyard dram (5,2 milyon dollar) məbləğində pul vəsaitinin və daşınmaz əmlakın müsadirə edilməsini tələb edir. Markaryanın əmlakına həbs qoyulub", - qurumdan bildiriblər.

    Ermənistan Baş Prokurorluq mer
    Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-мэра Еревана более $5 млн

