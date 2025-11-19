Ermənistan Baş Prokurorluğu İrəvanın sabiq merindən 5,2 milyon dollar məbləğində vəsaitin müsadirəsini tələb edir
Region
- 19 noyabr, 2025
- 13:18
Ermənistan Baş Prokurorluğu İrəvanın keçmiş meri, deputat Taron Markaryandan 5 milyon dollardan çox məbləğdə vəsaitin müsadirə edilməsini tələb edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Baş Prokurorluğa istinadən bildirir.
"Baş Prokurorluq sabiq merdən və onunla əlaqəli şəxslərdən 2 milyard dram (5,2 milyon dollar) məbləğində pul vəsaitinin və daşınmaz əmlakın müsadirə edilməsini tələb edir. Markaryanın əmlakına həbs qoyulub", - qurumdan bildiriblər.
