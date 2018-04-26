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    Генпрокуратура Армении отметила резкий рост числа ДТП из-за акций протеста

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване за последние десять дней из-за массовых акций протеста резко выросло количество ДТП.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Генеральной прокуратуре Армении.

    "Если за первые три месяца 2018 года в Ереване произошли 133 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 17 человек, то лишь за последние десять дней было зафиксировано 62 ДТП с пятью погибшими", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. 

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