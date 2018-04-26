Генпрокуратура Армении отметила резкий рост числа ДТП из-за акций протеста

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване за последние десять дней из-за массовых акций протеста резко выросло количество ДТП.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Генеральной прокуратуре Армении.

"Если за первые три месяца 2018 года в Ереване произошли 133 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 17 человек, то лишь за последние десять дней было зафиксировано 62 ДТП с пятью погибшими", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.