Генерал: США должны увеличить свое военное присутствие в Грузии

“Значение российских баз в Армении возросло, и поэтому Грузия и ее такие партнеры, как США, должны обратить на это внимание”.

“Значение российских баз в Армении возросло, и поэтому Грузия и ее такие партнеры, как США, должны обратить на это внимание”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью изданию Europe Time заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, он хочет видеть увеличение инфраструктуры США в Грузии: “США должны увеличить поддержку сил ротации и стратегических воздушных перевозок в частности, а также увеличить свое присутствие в море. Это часть гонки великих держав, демонстрирующей важность региона”.

Б.Ходжес отметил, что рад прекращению военных операций в Нагорно-Карабахском регионе и, особенно, убийства мирного населения: “Надеюсь, что соглашение будет устойчивым, и обе стороны будут уважать его”.