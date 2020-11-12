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Генерал: США должны увеличить свое военное присутствие в Грузии

Генерал: США должны увеличить свое военное присутствие в Грузии “Значение российских баз в Армении возросло, и поэтому Грузия и ее такие партнеры, как США, должны обратить на это внимание”.
В регионе
12 ноября 2020 г. 15:06
Генерал: США должны увеличить свое военное присутствие в Грузии
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“Значение российских баз в Армении возросло, и поэтому Грузия и ее такие партнеры, как США, должны обратить на это внимание”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью изданию Europe Time заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, он хочет видеть увеличение инфраструктуры США в Грузии: “США должны увеличить поддержку сил ротации и стратегических воздушных перевозок в частности, а также увеличить свое присутствие в море. Это часть гонки великих держав, демонстрирующей важность региона”.

Б.Ходжес отметил, что рад прекращению военных операций в Нагорно-Карабахском регионе и, особенно, убийства мирного населения: “Надеюсь, что соглашение будет устойчивым, и обе стороны будут уважать его”.

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Версия на английском языке General Ben Hodges: US must increase military presence in Georgia
Версия на азербайджанском языке General: “ABŞ Gürcüstanda hərbi iştirakını artırmalıdır”

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