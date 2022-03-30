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Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Южно-Украинскую АЭС для оказания техпомощи по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины на фоне боевых действий России.
В регионе
30 марта 2022 г. 12:15
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Южно-Украинскую АЭС для оказания техпомощи по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины на фоне боевых действий России.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС для встречи с официальными лицами правительства Украины и персоналом, чтобы начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны", - отметил он.

По его словам, присутствие МАГАТЭ в Украине поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия как в стране, так и за ее пределами.

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