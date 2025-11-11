Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над Грузией

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 17:16
    GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над Грузией

    Военный самолет типа C-130, принадлежащий Турции, спустя несколько минут после пересечения территории Грузии, исчез с радаров Службы воздушной навигации Грузии (GASA) без подачи сигнала тревоги.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на GASA.

    Согласно заявлению Службы, связь с самолетом внезапно прервалась и сразу после инцидента были начаты поисково-спасательные операции в соответствии с установленными протоколами.

    "Через несколько минут после пересечения территории Грузии турецкий самолет "C-130" исчез с наших радаров без подачи сигнала тревоги. После инцидента Служба аэронавигации Грузии начала осуществлять предусмотренные поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

    Gürcüstan Hava Naviqasiya Xidməti: Türkiyə təyyarəsi həyəcan siqnalı vermədən radarlardan itib
    GASA: Turkish military aircraft vanishes from radar without distress signal

