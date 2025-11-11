GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над Грузией

Военный самолет типа C-130, принадлежащий Турции, спустя несколько минут после пересечения территории Грузии, исчез с радаров Службы воздушной навигации Грузии (GASA) без подачи сигнала тревоги.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на GASA.

Согласно заявлению Службы, связь с самолетом внезапно прервалась и сразу после инцидента были начаты поисково-спасательные операции в соответствии с установленными протоколами.

"Через несколько минут после пересечения территории Грузии турецкий самолет "C-130" исчез с наших радаров без подачи сигнала тревоги. После инцидента Служба аэронавигации Грузии начала осуществлять предусмотренные поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.