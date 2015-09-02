​Гарибашвили: Грузию связывает тесное сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Грузию связывает тесное сотрудничество как с Азербайджаном, так и с Турцией и Арменией". Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на амбассадориале - ежегодной встрече глав дипмиссий Грузии за рубежом.

"Очень важно, чтобы наше правительство, вообще власть, продолжило ту прагматичную политику, которая осуществляется в отношении наших соседей, и в том числе в отношении России, так как считаю, что альтернативы мирному диалогу и прагматичной политике нет", - заявил Гарибашвили.