    Гарегин II проводит собрание Высшего духовного совета ААЦ

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 12:59
    Гарегин II проводит собрание Высшего духовного совета ААЦ

    В Эчмиадзине проходит собрание Высшего духовного совета под председательством католикоса всех армян Гарегина II.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил иеромонах Асохик Карапетян.

    "Дождемся окончания собрания. В целом в Эчмиадзине ситуация мирная", - уточнил он.

    При этом он сказал, что не знает, принимают ли участие в собрании 8 иерархов Армянской апостольской церкви (ААЦ), которые вчера встречались с премьер-министром Николом Пашиняном и подтвердили свои намерения "очистить Церковь".

    Между тем, СМИ сообщают о том, что Пашинян уже определил двух кандидатов в католикосы - предстоятель Западной епархии ААЦ в США архиепископ Овнан Тертерян и Католикос Великого Домa Киликийского Арам I.

    Erməni Apostol Kilsəsinin iclası keçirilir

