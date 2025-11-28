Гарегин II проводит собрание Высшего духовного совета ААЦ

В Эчмиадзине проходит собрание Высшего духовного совета под председательством католикоса всех армян Гарегина II.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил иеромонах Асохик Карапетян.

"Дождемся окончания собрания. В целом в Эчмиадзине ситуация мирная", - уточнил он.

При этом он сказал, что не знает, принимают ли участие в собрании 8 иерархов Армянской апостольской церкви (ААЦ), которые вчера встречались с премьер-министром Николом Пашиняном и подтвердили свои намерения "очистить Церковь".

Между тем, СМИ сообщают о том, что Пашинян уже определил двух кандидатов в католикосы - предстоятель Западной епархии ААЦ в США архиепископ Овнан Тертерян и Католикос Великого Домa Киликийского Арам I.