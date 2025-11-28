Erməni Apostol Kilsəsinin iclası keçirilir
Region
- 28 noyabr, 2025
- 13:13
Eçmiədzində bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin sədrliyi altında Ali Ruhani Şurasının iclası keçirilir.
"Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ieramonax Asohik Karapetyan bildirib.
"İclasın bitməsini gözləyək. Ümumiyyətlə, Eçmiədzində vəziyyət sakitdir", - o qeyd edib.
Bu arada, KİV Paşinyanın artıq katolikos postuna iki namizədi müəyyən etdiyi barədə məlumat yayır. Məlumata görə, bunlar Erməni Apostol Kilsəsinin ABŞ-dəki Qərb yeparxiyasının primatı, arxiyepiskop Hovnan Terteryan və Kilikiya Böyük Evinin Katolikosu I Aramdır.
Son xəbərlər
13:51
MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarırİnfrastruktur
13:49
İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcəkFutbol
13:49
Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdırElm və təhsil
13:40
Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilibDigər ölkələr
13:36
Foto
Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35
RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcəkİKT
13:35
Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilibElm və təhsil
13:30
AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyibMaliyyə
13:29