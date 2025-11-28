İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Erməni Apostol Kilsəsinin iclası keçirilir

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:13
    Erməni Apostol Kilsəsinin iclası keçirilir

    Eçmiədzində bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin sədrliyi altında Ali Ruhani Şurasının iclası keçirilir.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ieramonax Asohik Karapetyan bildirib.

    "İclasın bitməsini gözləyək. Ümumiyyətlə, Eçmiədzində vəziyyət sakitdir", - o qeyd edib.

    Bu arada, KİV Paşinyanın artıq katolikos postuna iki namizədi müəyyən etdiyi barədə məlumat yayır. Məlumata görə, bunlar Erməni Apostol Kilsəsinin ABŞ-dəki Qərb yeparxiyasının primatı, arxiyepiskop Hovnan Terteryan və Kilikiya Böyük Evinin Katolikosu I Aramdır.

    Ermənistan II Qaregin Eçmiədzin
    Гарегин II проводит собрание Высшего духовного совета ААЦ

    Son xəbərlər

    13:51

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    13:49

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    13:49

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    13:40

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək

    İKT
    13:35

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    13:30

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    13:29

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti