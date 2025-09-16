Гарегин II пригласил Папу Римского в Армению

Католикос всех армян Гарегин II, находящийся с визитом в Ватикане, встретился с Папой Римским Львом XIV.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянский СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Кроме того, католикос пригласил Папу Римского посетить Армению.