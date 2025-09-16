Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Гарегин II пригласил Папу Римского в Армению

    В регионе
    • 16 сентября, 2025
    • 15:32
    Гарегин II пригласил Папу Римского в Армению

    Католикос всех армян Гарегин II, находящийся с визитом в Ватикане, встретился с Папой Римским Львом XIV.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянский СМИ. 

    В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. 

    Кроме того, католикос пригласил Папу Римского посетить Армению. 

    Лента новостей