İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edib

    Region
    • 16 sentyabr, 2025
    • 15:35
    II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edib

    Bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin Vatikana səfəri zamanı Roma Papası XIV Lev ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report" erməni KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Görüş zamanı tərəflər Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

    Bundan əlavə, II Qaregin Roma Papasını Ermənistana səfərə dəvət edib.

    II Qaregin Roma Papası XIV Lev
    Гарегин II пригласил Папу Римского в Армению

    Son xəbərlər

    16:06

    İsrail Ordusu Yəmənin Hodeyda limanına zərbələr endirəcək

    Digər ölkələr
    16:05

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər

    Xarici siyasət
    16:02

    "Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilib

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİV

    İKT
    15:55

    "Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcək

    Futbol
    15:53

    "Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    15:47

    Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    15:41
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

    Xarici siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti