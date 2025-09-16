II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edib
Region
- 16 sentyabr, 2025
- 15:35
Bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin Vatikana səfəri zamanı Roma Papası XIV Lev ilə görüşüb.
Bu barədə "Report" erməni KİV-ə istinadən xəbər verir.
Görüş zamanı tərəflər Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər.
Bundan əlavə, II Qaregin Roma Papasını Ermənistana səfərə dəvət edib.
