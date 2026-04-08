    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Галибаф: Три пункта из плана Ирана по сделке с США уже нарушены

    Галибаф: Три пункта из плана Ирана по сделке с США уже нарушены

    Три из 10 пунктов иранского плана, взятого за основу для переговоров с США о предстоящей мирной сделке, нарушены.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Основным нарушением он назвал несоблюдение США и Израилем прекращения огня в Ливане, которое было первым условием плана.

    "Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также прямо упомянул об этом обязательстве и заявил, что немедленное прекращение огня во всех регионах, включая Ливан и другие, должно начаться немедленно", - говорится в публикации.

    Вторым нарушением стало вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, который был уничтожен в городе Лар в провинции Фарс.

    Галибаф также подчеркнул, что Иран, вопреки заявлениям Белого дома, не отказывался от обогащения урана, право на которое включено в предложенный Тегераном план.

    "Таким образом, сама рабочая основа для переговоров была открыто и явно нарушена еще до их начала. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны", - подытожил Галибаф.

    Галибаф: Три пункта из плана Ирана по сделке с США уже нарушены

